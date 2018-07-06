وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مهندس البرمجة، روبرت ثيتون، فإن برنامجا مساعدا لمتصفحي الإنترنت يسجل كل شيء يقوم به المستخدم على الإنترنت.

ويقوم برنامج "ستايلش" من حيث المبدأ بمساعدة المستخدمين على تعديل الطريقة التي تظهر بها صفحات الويب على "غوغل كروم" و"فايرفوكس"، إلا أن هذه العملية تعرضت للاختراق من برنامج تجسس.

وتبعا لذلك، فإن 1.8 مليون شخص استخدموا البرنامج معرضون للتجسس وما ينجم عنه من أعمال قرصنة وجرائم ابتزاز إلكتروني، بالنظر إلى حساسية البيانات الشخصية.

ويرسل البرنامج الخطير كافة أنشطة مستخدمي الإنترنت إلى الخوادم الخاصة به، وهو ما يعني أن شركة "سميلار ويب" البريطانية تملك سجلا لكل "الضحايا" بما في ذلك معلومات عن البريد الإلكتروني.

وتعيد هذه "الفضيحة الرقمية" إلى الواجهة جدلا مستمرا بشأن خصوصية المستخدمين في شبكة الإنترنت ومدى الحماية التي توفرها الشركات الكبرى لبياناتهم.