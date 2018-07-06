لذلك، وجد العديد من المشجعين الموجودين حاليا في روسيا ضالتهم في خدمة غوغل للترجمة "غوغل ترانسليت" عبر هواتفهم المحمولة.



وأصبحت غوغل ترانسليت وسيلة لا غنى عنها للمشجعين من أجل التواصل مع المحليين في الحانات والمطاعم والفنادق.



وقال المشجع البرازيلي غوستافو "من الصعب جدا فهم الأبجدية السلافية بالروسية. لذلك نستخدم غوغل طوال الوقت...عندما تستخدم غوغل وتعرف الترجمة تصبح المسألة أسهل".



ويكتب بعض المشجعين الأجانب بلغاتهم ما يرغبون في قوله بالروسية ويعرضونه على السكان المحليين. ويستخدم البعض الآخر الخاصية الصوتية في التطبيق التي تسمح لهم بالتحدث مباشرة مع أصحاب اللغات الأخرى.



ولا يخلو الأمر من أخطاء طريفة في بعض الأحيان إذ قال المشجع الكولومبي خوان دافيد لوندونو في سمارا، إن أحد أصدقائه كان يرغب في إخبار فتاة في متجر أن النساء الروسيات جميلات للغاية.



لكن ما ظهر في الترجمة أن "النساء العجائز هنا جميلات للغاية".