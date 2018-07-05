فقد وجدت نتائج دراسة أجرتها جامعة بريطانية، أن الجفاف يؤثر على رد الفعل وصنع القرار والتركيز أثناء القيادة بنفس القدر الذي يحدثه تجاوز الحد المسموح به من المشروبات الكحولية.

وكشف الدراسة التي أجرتها جامعة لوبورو البريطانية، أن للجفاف تأثيرا كبيرا على الحالة العقلية والجسدية لسائقي السيارات.

ومن بين هذه الآثار التعب والدوخة والصداع وتشنجات العضلات، التي لها أيضا تأثير سلبي على مهارة القيادة.

وبينما يعزى نحو 70 بالمئة من الحوادث على الطرق في المملكة المتحدة إلى أخطاء السائقين، فإن الجفاف قد يكون عاملا رئيسيا في فقدان السائقين التركيز والتورط في الاصطدام.

ووجدت دراسة استقصائية أن حوالي 3 من كل 5 بريطانيين ليست لديهم أي فكرة عن المخاطر، التي قد يتسبب بها عدم شرب المياه بشكل كاف خلال القيادة.

لكن كن حذرا من الإسراف في استهلاك المياه أثناء القيادة، إذ إن شرب الماء أو الأكل أثناء القيادة يمكن أن يشتت انتباهك ويسبب لك مشاكل مع الشرطة لعدم قدرتك على التحكم في سيارتك.