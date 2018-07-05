ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، قالت أمبر بيترسن، من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، إنها شعرت بالصدمة بعد أن شاهدت ما يجري في لعبة (Roblox)، التي كانت تلعبها ابنتها (7 سنوات) على جهازها اللوحي.

وأوضحت الأم أن اللعبة تتضمن مشاهد لتعرض فتاة للاغتصاب على يد عصابة إجرامية، الأمر الذي يلقي الضوء مجددا على ضرورة مراقبة الآباء للمحتوى، الذي يطلع عليه أبنائهم في الإنترنت.

وقالت بيترسن إنها عندما شاهدت هذه المقاطع انتزعت الجهاز من بين يدي ابنتها، وعلقت لاحقا على صفحتها في "فيسبوك" للتحذير مما وصفته "التجربة المرعبة".

ونصحت بيترسن الآباء بعدم الاكتفاء فقط بحذف التطبيق الخاص بهذه اللعبة، بل طلبت منهم إلقاء نظرة على جميع التطبيقات، التي يستخدمها أبنائهم الصغار، وتعيل إعدادات الأمان.