وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول بيضة أو اثنتين في الإفطار أو الغداء أو العشاء يعتبر الطريقة الأمثل من أجل الحصول على أفضل جسم للصيف.

وأوضح أخصائي التغذية، شارون ناتولي، أن الاعتماد على البيض كجزء أساسي من نظامك الغذائي اليومي هو طريقة سهلة تمنح الجسم كل الفوائد الضرورية.

وتابع أن البيض يعتبر مادة مفيدة لمن يعانون انتفاخ الكرش، إذ تضم أحماضها مادة تحفز الجسم على حرق الدهون تسمى "اللوسين".

وذكر ناتولي أن البيض هو مصدر ممتاز من مادتي البيوتين والبروتين، كما أن صفار البيض يوفر الحديد الذي يحارب فقر الدم.

وأضاف: "قبل أن تنفق أموالك على أغذية ثانوية أو مكملات غذائية، احرص على الاعتماد على البيض في وجباتك اليومية، وستلاحظ الفرق".