وترصد الصورة جزء من "السديم"، وهو عبارة عن أجرام سماوية ذات مظهر رائع يتم رؤيتها في الفترات الليلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا "السديم" يقع على بعد 22 ألف سنة ضوئية من كوكبة القاعدة المعروفة بـ"كارينا".

ويأتي اسم كوكبة القاعدة من "قاعدة السفينة" حيث يوحي شكل النجوم فيها بشكل قاعدة سفينة. وتحتوي "كارينا" على كتلة مركزية ضخمة من النجوم المضيئة تسمى (NGC 3603).

وكتبت "ناسا" في تعليقها على الصورة "مثل الألعاب النارية التي يتم إطلاقها كل سنة في الرابع من يوليو، تم رصد هذه الصورة التي تظهر مجموعة من النجوم البراقة الشابة مشكّلة انفجارا جويا قويا".