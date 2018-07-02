ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن المشاركين في أعمال تطوير البندقية الذكية ZKZM-500 قولهم إن السلاح قادر على إشعال النار في الهدف بتقنية الليزر، حتى وإن كان على بعد 800 متر.

ولا يزن السلاح سوى ثلاثة كيلوغرامات، أما حجم أعيرته النارية فلا يتجاوز 15 ميليمترا، ويعمل ببطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن.

ويتيح الرشاش توجيه حزمة من الليزر لا ترى بالعين المجردة للهدف حتى وإن كان مختبئا في مكان ما، لتكون النتيجة التفحم وحروقا بالغة في الأنسجة والجلد.

ونفت وثيقة عسكرية نشرت بالصين في الشهر الماضي أن يكون السلاح قاتلا، وأضافت أن الرشاش ليست له قوة مضاهية للرصاص بالرغم من قوته.

ومن المرتقب أن تصنّع شركة " ZKZM Laser" الرشاش ليستخدم من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الصينية، بعد أن تنجح في إقناع مموّلين للمشاركة في عملية الإنتاج والتي ستوفر السلاح بسعر يصل إلى 15 ألف دولار.