ويعد هاتف شركة "إكيموبيلي" من بين أولى الهواتف التي تستخدم خامات غير البلاستيك والمعدن والزجاج.

ومن المقرر طرح نسخة من الهاتف في البرتغال هذا العام، عندما تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل معظم عمليات الإنتاج من الصين، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتغطي طبقة من الفلين ظهر الهاتف الجديد، مما عزلا حراريا وخواصا مضادة للصدمات، كما يحمي من إشعاعات البطارية.

وقال تيتو كاردوزو، الرئيس التنفيذي للشركة في المصنع الواقع في منطقة كوروشي الغنية بالفلين، والتي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة لشبونة: "تريد إكيموبيلي أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل والتكنولوجيا من خلال منتج برتغالي".

وأضاف: "المنتج يقدم شيئا مختلفا، شيء يمكن للناس أن ينتابهم شعور جيد بشأن استخدامه".

ويتم جمع مادة الفلين كل تسع سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل، علما أن البرتغال تعتبر أكبر منتج للفلين في العالم.