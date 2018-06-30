إن اللغز وراء ذلك هو الحالة التي يكون عليها الجهاز أثناء استقبال المكالمة. فإذا كان الهاتف مقفلا (locked) وتلقى اتصالا فسيظهر على الشاشة خيار "اسحب للإجابة" فقط.

وفي حال عدم رغبتك في الإجابة فما عليك إلا إقفال الهاتف عبر النقر على زر القفل مرتين.

أما في حال كان الهاتف مفتوحا (UnLocked)، عندها يظهر على الشاشة خياري "الإجابة" و"الإلغاء". وفي هذه الحالة يمكنك رفض المكالمة أو الرد.

إن الضغط على زر القفل مرة واحدة في حال ورود مكالمة سوف يمنع آيفون الخاص بك من الرنين أو الاهتزاز، أما النقرة الثانية فتعني رفض المكالمة.

لكن كن حذرا، لأن المتصل سيعرف أنك اخترت رفض مكالمته في حال ضغط على زر القفل مرتين، نظرا لأن بريدك الصوتي سيبدأ في العمل.