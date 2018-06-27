ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأربعاء، إعلان فيسبوك توقفه عن تصميم وبناء طائراته الخاصة بهذا الغرض.

وقال مدير الهندسة بالشركة يائيل ماغواير إن القرار جاء نتيجة لاهتمام شركات الطيران المتزايد في هذا المجال، الأمر الذي يعني أن جهود فيسبوك بهذا الشأن ستكون "زائدة عن الحاجة".

ويخطط فيسبوك الآن للعمل مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات لبدء توصيل الإنترنت في رحلات الطيران.

وكان مهندس الطيران البريطاني أندرو كوكس صمم الطائرة "أكويلا"، بعدما اشترت فيسبوك شركته في عام 2014 مقابل 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني).

و"أكويلا" كانت ضمن مشروع إنترنت دوت أورغ الذي هدف إلى "اتصال إلكتروني يجمع العالم"، وكان من المقرر تحليق الدرون على ارتفاع أعلى من الطائرات التجارية، ونقل إشارات الإنترنت المعتمدة على الليزر إلى محطات القاعدة على الأرض.