وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن إجمالي المساحة التي فقدها الكوكب من الغابات تضاهي مساحة إيطاليا بأكملها، كما أن كل يوم مضي في 2017 كانت تضيع فيه مساحة تقارب مدينة نيويورك.

واعتمد دراسة "غلوبال فوريست ووتش" لسنة 2017 على ما تم رصده بصور الأقمار الصناعية، فوجدت أن الأرض خسرت 29.4 مليون هكتار من الغابات، وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء إصدار التقرير السنوي سنة 2001.

وتظهر الأرقام المرعبة أن تراجع المساحات المغطاة بالأشجار تضاعف منذ 2003، وفي المنحى نفسه، تضاعفت المساحات المتضررة بظاهرة التصحر في الغابات الاستوائية.

ويفاقم تراجع الغابات على الأرض أزمة انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري، وهو ما ينذر الكوكب الذي نعيش عليه بكوارث أكثر شدة مستقبلا.

وتشير التقديرات إلى أن ما يحدثُه تراجع الغابات كل سنة، يوازي الضرر الناجم عن الملوثات التي تنفثها الولايات المتحدة كاملة، وهي ثاني أكبر ملوث في العالم.

ويقول التقرير إن الغابات تتعرض للإتلاف في الغالب لأجل استغلال أراضيها في أنشطة زراعية، ويجري ذلك غالبا في إطار الفساد.