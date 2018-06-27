وتخطى النيزك الذي يبلغ عرضه أربعة أمتار أنظمة إنذارات الكويكبات التي أطلقتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والتي حذرت الأسبوع الماضي من ضعف تقني في معدات رصد أي أجسام خطيرة قد تقترب من الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الوميض الناجم عن عبور ذلك الكويكب كان قويا وساطعا جدا لدرجة أنه كان مرئيا في مدن روسية.

وأظهرت كاميرا السيارة التي التقطت تلك اللحظات النادرة الجسيم الذي جرى تعريفه باسم "الكرة النارية" وهو يتوهج بشكل مذهل قبل أن يترك وراءه سحبا من الدخان.



ولم يكن تأثير الانفجار كبيرا لإحداث أضرار في الموقع المحيط بمكان الحادثة، كما لم يتم التبليغ عن أي إصابات جرّاء تصادم الجسيم بالأرض.

وكانت وكالة الفضاء "ناسا" قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تكثف جهودها لحماية كوكب الأرض من الكويكبات والنيازك القادمة، فيما تعمل الحكومة الأمريكية على تكثيف جهودها لحماية كوكب الأرض من الكويكبات القادمة التي بمقدورها تدمير قارة بأكملها.

وأصدر المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقريرا مؤلفا من 20 صفحة في 21 يونيو الحالي، تضمن مبادرة تدعو إلى تحسين أسالبب رصد الكويكبات والنيازك.

وتهدف المبادرة المدعومة من قبل "ناسا" ومسؤولي الطوارئ الفيدراليين والبيت الأبيض إلى تنسيق الجهود خلال السنوات العشر القادمة للكشف عن التهديدات المحتملة للكويكبات، والعمل على التصدي لها إذا شكلت خطرا على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن "ناسا" كانت قد أوضحت في وقت سابق أن الأجسام القريبة من الأرض تشمل جميع الكويكبات والمذنبات التي تدور في فلك يبعد نحو 30 مليون ميل عن كوكبنا، موضحة أن خطرها ضعيف، لكن إذا حدث أي تغيير في بعدها فإن النتائج قد تكون كارثة للغاية.





