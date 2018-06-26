بيد أن عشاق القهوة سيسعدهم بلا شك ما أوصى به خبراء صحة بالمواظبة على شرب القهوة رغم ما يقال عن مضارها، إذ تعود بالنفع على القلب، وتساعد على تقوية العضلة الحيوية وحماية خلاياها.

وبحسب ما نقلت "بولد سكاي" فإن فائدة القهوة تكمن في بروتين يسمى "بي 27" بالنظر إلى قدرته على تجديد خلايا القلب وحمايتها من الضرر.

ويساعد الكافيين الموجود في 4 أكواب من القهوة على ضمان حماية كبيرة لشرايين القلب، ولذلك يجدر بكبار السن أن يقبلوا على المشروب باعتبارهم أكثر عرضة لأزمات القلب.

فضلا عن ذلك، تمد القهوة جسم الإنسان بمادة تعرف بـ"ميتوكندريون" وهي مكونات دقيقة تُقاس بالميكومترات تعزز الطاقة في خلايا القلب.

ولا تقف فائدة القهوة عند حماية القلب وإبعاد خطر أمراضه، بل يساعد المشروب على الحماية من النوع الثاني للسكري وتقليل عرضة معاناة الكلى بالنظر إلى قضاء الكافيين على ترسبات الكالسيوم في الشرايين.