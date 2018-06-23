وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن غيتس دعم مختبر "إكسيتيك" البريطاني الذي يعكف على تطوير تقنية تضمن نفوق أنثى البعوض قبل أن تصل إلى العمر الذي تستطيع فيه اللسع.

وتقوم تقنية المختبر على نقل جين وراثي إلى أنثى البعوض لأجل الحد من ذريتها عند إطلاقها في الخارج.

وأظهرت تجارب أن التقنية الجديدة قد قللت من البعوض الناقل لمرض "زيكا" في بعض المناطق بنسبة 90 في المئة.

وكان غيتس قد تبرع بخمسة ملايين دولار سنة 2010 لأجل إنتاج هذا النوع من البعوض، لكنه قدم المبلغ الجديد لأجل التركيز على مرض الملاريا.