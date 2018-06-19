ويبدأ الشتاء بأستراليا في مطلع يونيو وينتهي في نهاية أغسطس، ولكن درجات الحرارة والظروف القاسية نادرة نسبيا.

ووصلت درجة الحرارة في مدينة ملبورن الأسترالية بعد الساعة السادسة صباحا إلى 3.1 درجة تحت الصفر، مما يجعلها المدينة الكبرى الأكثر تجمدًا في العالم يوم الثلاثاء.

وأظهرت صور الثلوج وهي تكسو الأشجار في عدد من المناطق، بينما استحوذ الجنوب الأسترالي على أشد الأوقات برودة خلال سبع سنوات، في حين تعرضت سيدني لعاصفة من البرد والأمطار.

وأدى انخفاض الكثافة السحابية والرياح القوية إلى إجبار درجات الحرارة على الهبوط في النصف الشرقي من البلاد، مع تساقط الثلوج في أجزاء من نيو ساوث ويلز.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً قوياً من الطقس في أجزاء من هانتر والساحل الوسطي وسيدني.