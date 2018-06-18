وتحدث التلفزيون العام "إن إتش كا" وقناة "أساهي" الخاصة عن احتمال وجود "العديد" من القتلى.

وقالت شرطة أوساكا لوكالة فرانس برس، إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وضرب زلزال قوي غرب اليابان صباح الاثنين من دون أن يرد تحذير بحصول موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت السلطات.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 5,3 درجات وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، في الساعة 07,58 بالتوقيت المحلي (22,58 بتوقيت غرينتش الأحد) بالقرب من أوساكا، على عمق 15,4 كلم.



واندلع حريق واحد على الأقل في منزل بشمال مدينة أوساكا، وفق ما أظهرت صور تلفزيونية.



وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فورا المعلومات حول الأضرار المحتملة".



وقد تسبب هذا الزلزال القوي في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما تسبب في توقف حركة القطارات في وقت مزدحم وأثر على أكثر من 170 ألف منزل.



ولم ترصد هيئة التنظيم النووي أي شيء غير طبيعي في محطات المنطقة.