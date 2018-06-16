ودعت مجموعة (DeepMind) لإدارة بيانات مرضى خدمة الصحة الوطنية بالمملكة، إلى تشكيل لجنة مستقلة لمعالجة المخاوف المتعلقة بكيفية استثمار هذه المعلومات من قبل محركات البحث.

وفي تقريرها السنوي لعام 2018، أوصت اللجنة المستقلة، التي أنشأتها شركة للذكاء الصناعي اشترتها غوغل قبل 4 سنوات، أن تكون الشركة أكثر شفافة بشأن هذا القضية.

وتتركز مخاوف اللجنة حول عروض شركة غوغل، التي تحاول إغراء خدمة الصحة الوطنية من أجل استخدام بياناتها في تحقيق أرباح تجارية تستند إلى طرق ربما تكون غير مناسبة.

وتناولت اللجنة في تقريرها إمكانية وصول الشركة إلى بيانات المرضى بدون موافقتهم، أو حتى أدنى علم منهم، وفق تقرير نشره موقع قناة "سكاي نيوز"، السبت.

وفي العام الماضي، كشف تحقيق أجرته القناة بشأن مشاركة بيانات المرضى مع (DeepMind) أن بيانات مرضى خدمة الصحة الوطنية قد خضعت للتبادل على أساس قانوني غير صحيح.

وبعد مرور شهرين، أعلن مكتب مفوض المعلومات، الذي كان يحقق في نقل البيانات، أن شركة (Royal Royal NHS Trust) قد منحت بشكل غير قانوني بيانات المرضى إلى شركة غوغل بغرض اختبار تطبيق هاتف ذكي.