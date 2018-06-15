وتوفي العالم الشهير في مارس عن عمر يناهز 76 عاما بعد أن أمضى جل حياته في البحث عن أصل الكون وأسرار الثقوب السوداء وطبيعة الزمن نفسه.

وسيُدفن رماده بين رفات العالمين البريطانيين إسحق نيوتن وتشارلز داروين في وستمنستر آبي، وهو الموقع الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب مراسم التتويج وحفلات الزفاف والجنازات الملكية.

وسينضم نحو ألف من العامة، اختيروا بنظام القرعة، إلى أسرة هوكينغ خلال المراسم. وستبث وكالة الفضاء الأوروبية صوت هوكينغ إلى الفضاء.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى ابنته لوسي هوكينغ قولها: "سيوجه البث إلى أقرب ثقب أسود، الثقب 1A 0620-00، الذي يوجد في نظام ثنائي مع نجم قزم برتقالي".

وأضافت: "إنها رسالة سلام وأمل عن الوحدة وضرورة أن نعيش معا في تناغم على هذا الكوكب".