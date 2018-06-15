وفي الشريط يبدو شخص وهو يسير أمام جدار ثم يدخل غرفة ويختفي خلف جدارها، لتظهر إشارات ملونة تؤكد مكان وجود الشخص خلف الجدار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الجنود ورجال الشرطة سيحظون قريبا بنسخة "خارقة من الأشعة السينية"، التي طورها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وذكر الباحثون أن الكاميرا الجديدة التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحليل الإشارات اللاسلكية التي تصدر عن أجسام البشر وفي وسعها اختراق الجدران.

ورغم أن استعمال هذه الكاميرات سيكون في المجال العسكري، إلا أن الباحثين يأمون في تطبيقها للأغراض الطبية

وقالت الباحثة الرئيسية في المشروع، دينا كتابي، إن المشروع بدأ عام 2013 مع إشارات تظهر احتمال تتبع الأشخاص بدقة.

واليوم، بعد مرور 5 سنوات تمكن الباحثون في المشروع من إنشاء هيكل عظمي للشخص وكيفية تحركه.

وعن كيفية استخدام هذا الابتكار، قالت كتابي إنه يساعد الشرطة مثلا في تحديد طبيعة تموضع الشخص وراء الجدار، وإذا ما كان يحمل سلاحا أم لا.