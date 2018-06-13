وكشف مصدر من "غوغل" عن خطة لتحديث الخدمة على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، تتيح تشغيلها دون اتصال بالإنترنت، بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة.

كما ستعمل الخدمة الجديدة على منح المستخدمين ترجمة أفضل للجمل الطويلة، حسبما قالت مديرة خدمة "غوغل ترانسليت" جولي كاتياو، التي جابت العالم لاستطلاع الآراء بشأن التطويرات المطلوبة على الخدمة.

وقالت كاتياو لموقع "ماشابل": "نأخذ في الاعتبار الجملة كاملة، محتوى الجملة، وأحيانا كل جزء من الفقرة".

وأضافت أن فريق "غوغل ترانسليت" أعاد بناء الخدمة خلال الـ18 شهرا الأخيرة، مما أدى إلى "تقنية أكثر اكتمالا" مما تم إنجازه في الخدمة خلال العقد الأخير.