وتسعى هذه الخطوة إلى التصدي للشركات التي تضلل إعلاناتها المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعا أو خدمات ذات نوعية رديئة، أو الشركات التي تتقاعس عن تسليم منتجاتها في الموعد الذي حددته لذلك.

وأوردت الشركة في تدوينة أنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ترك رد فعلهم على الإعلانات التي شاهدوها تحت عنوان "النشاط الإعلاني".

وسيتيح فيسبوك فرصة للمعلنين حتى يحسنوا خدماتهم قبل اتخاذ إجراء آخر، الذي قد يتضمن تقليص كم الإعلانات التي يمكن للشركة أن تنشرها.

وقالت فيسبوك "نعتقد أن هذه الوسيلة ستعطي الناس قدرا أكبر من الثقة في الشركات التي يتفاعلون معها".