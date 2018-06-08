وأثمر التعاون بين جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا وعدد من الشركاء الآخرين، عن البدء في خطة لإنشاء بيوت تمت طباعتها في مطابع ثلاثية الأبعاد، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وسيتم إنشاء أول 5 بيوت "مطبوعة" في أيندهوفن جنوبي هولندا، في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال متحدث باسم الجامعة إن المشروع سيكون الأول من نوعه لإنشاء بيوت لأغراض تجارية في العالم، مضيفا: "المنازل ستكون مأهولة بالسكان وستتفق ومتطلبات البناء الحديث".

وتم إجراء تجارب سابقة لبناء بيوت على طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكنها جميعا كانت لأغراض بحثية.

وسيتألف أول بيت يشيد بهذه الطريقة في هولندا من طابق واحد، فيما يأمل فريق العلماء لاحقا في بناء بيوت من 3 طوابق بالطابعات ثلاثية الأبعاد.

واعتبر المتحدث باسم جامعة أيندهوفن أن "طباعة" المنازل ستمثل نقلة ثورية في عالم العقارات، حيث سيتمكن المهندسون من بناء أي تصميم بالمواصفات والألوان التي يريدونها.