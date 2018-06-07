ونشر مؤسس الشركة، لاري بيج، مقطع فيديو يظهر السيارة الطائرة المسماة "فلير" أثناء اختبارها فوق أحد الأنهار في الولايات المتحدة.

وتقول الشركة المنتجة إن "السيارة الطائرة" تحتاج لساعة واحدة فقط لتدريب الأشخاص قبل السماح لهم بالإقلاع بها.

و"فلير" مزودة بـ10 مراوح على أجنحتها الثابتة، ورغم ذلك لديها القدرة على الهبوط والإقلاع كما الطائرات المروحية.

وكانت "كيتي هوك" كشفت عن نسخة سابقة من السيارة الطائرة "فلير" العام الماضي، لكن النسخة الجديدة تبدو أكثر لمعانا وشبيه بالدراجة البحرية (جيت سكي).

والطائرة الجديدة تتسع لشخص واحد، ويمكنها التحليق لمدة 20 دقيقة تقطع خلالها 32 كيلومترا.

والغاية من وراء إنتاج "فلير"، حسب الشركة، هو ترفيهي بالدرجة الأولى، حيث من المتوقع أن تحلق فوق المياه وفي المناطق غير المزدحمة.

وقالت الشركة المنتجة إن السيارة الطائرة متوفرة متوافر للطلب المسبق، لكنها لم تكشف عن السعر.