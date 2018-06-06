وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المهندسين يقولون، إنهم صنعوا أول جهاز على الإطلاق لجمع الانبعاثات خاصة الناجمة عن مولدات الكهرباء، التي تعمل بالديزل مشيدة باختراع في دولة بها 14 من أكثر 15 مدينة ملوثة في العالم.

وقال أربيت دهوبار، وهو أحد المهندسين الثلاثة، الذين طوروا التكنولوجيا، التي جرى تركيبها الآن في ضاحية غوروغرام بنيودلهي،"نهدف إلى تقليل مستويات التلوث في المدن الرئيسية بنسبة كبيرة للغاية في فترة زمنية قصيرة جدا".

ويجري تركيب الجهاز بمولدات الكهرباء لجمع ما يصل إلى 90 بالمئة من جزيئات السخام من عوادم الديزل التي يجري تبريدها ويمكن بعد ذلك بيع هذه المادة لمصنعي الحبر.

وأضاف دهوبار، إن شركتهم (تشاكر إنوفيشن) عملت على تركيب 53 جهازا في الشركات والمكاتب الحكومية، ولدى مطوري العقارات مما أنقذ 1500 مليار لتر من الهواء من التلوث.

والشركة ليست الأولى، التي تستثمر في عوادم الديزل، إذ تستخدم شركة (جرافيكي لابز) المنافسة والمتمركزة في مدينة بنجالور الجنوبية، تكنولوجيا مشابهة لتحويل عوادم الديزل من السيارات إلى حبر.

وأوضح مسح أجراه معهد الآثار الصحية ومركزه الولايات المتحدة إن نحو 1.1 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لتلوث الهواء في الهند وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات في العام بسبب تلوث الهواء.

وتسجل الهند، واحدة من أسوأ معدلات تلوث الهواء في العالم، كما ترتفع مستويات الضباب الدخاني خلال فصل الصيف، مع تزايد استخدام مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل، وتنفث الدخان لتعويض انقطاع الكهرباء، مع تزايد استخدام أجهزة التكييف والمراوح.