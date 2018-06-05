وقال المصدر إن الببغاء "بيترا" يبدو أنه تعلم بعض الكلمات والحيل من أجل خلق محادثة افتراضية مع "أليكسا".

وتم تصوير الحيوان الأليف في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، وهو يقدم نفسه، من خلال ذكر اسمه، ثم يعطي أمرا للجهاز.

وطلب "بيترا" من أليكسا إطفاء الأضواء في القاعة، ثم أجاب الجهاز قائلا "أوكي" ونفذ الأمر. وفي نهاية الفيديو قال الببغاء للجهاز "أحبك".

وكانت بيانات حديثة صادرة عن شركة Strategy Analytics"، أظهرت أن المساعد الصوتي "أليكسا" تفوق على مساعد "غوغل" الصوتي، من ناحية فعاليته في التواصل ومن ناحية أرقام المبيعات.