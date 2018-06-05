ونشر موقع "بوي جينيوس ريبورت" أهم مزايا النظام الجديد، الذي قالت عنه أبل إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آي.فون 6) على العمل بصورة أفضل.

1- التوافق: سيكون نظام التشغيل الجديد متاحا على جميع الأجهزة القديمة التي تدعم النظام الحالي iOS 11، حيث سيعمل على زيادة سرعتها وتحسين أدائها. ومن بين الأجهزة التي ستكون متوافقة مع التحديث الجديد: آيفون 8 – آيفون 7 – آيفون 6 – آيفون 5 – آيفون SE – آيباد برو – آيباد ميني 4 – آيباد ميني 3 – أيباد إير 2 – آيباد إير - آيباد تاتش..

2- الواقع المعزز: أنشأت أبل نوعا جديدا لملف "USDZ"، الأمر الذي سيجعل مشاركة الملفات بصيغة "3D" مع أشخاص آخرين أسهل بكثير. كما أطلقت الشركة الأميركية تطبيقا جديدا يسمح للمستخدم بقياس الأشياء والمسافات فيما يسمى بـ"الواقع المعزز".

3- الصور: البحث في الصور شهد تحسنا كبيرا في النظام الجديد، من خلال توفير عدد من المقترحات والخيارات قبل بدء عملية البحث. ويمكنك البحث في مجالات معينة، مثل أحداث رياضية أو أحداث اجتماعية أو صور العطلة. كما تم توفير تأثيرات جديدة ومتنوعة للصور.

4- اختصارات "سيري": يتيح التحديث الجديد إضافة اختصارات جديدة إلى تطبيق "سيري"، حيث يمكنك على سبيل المثال إنشاء اختصار "فقدت مفاتيحي"، وعند الضغط عليه سيفتح التطبيق أوتوماتيكيا وسيحدد موقع مفاتيحك.

5- تحديث تطبيقات: شهدت بعض تطبيقات أبل تحديثات كبيرة في النظام الجديد، مثل تطبيق "الأخبار" الذي بات يوفر تبويبات جديدة مثل "المصادر المفضلة" و"أفضل المواضيع". تطبيقات أخرى تحسنت مثل "فويس ميمو" و"آي بوكس" الذي تغير اسمه إلى "أبل بوكس".

6- كار بلاي: شهد تطبيق "كار بلاي" هو الآخر تحسينات، حيث بات يدعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط.

7- الإشعارات: بات بإمكان المستخدم تقسيم الإشعارات التي يرغب في التوصل بها، حسب كل تطبيق على حدة.

8- سكرين تايم: أصبحت شاشة أبل تتميز بمجموعة من الخصائص الجديدة، خصوصا تلك المتعلقة بـ"عدم الإزعاج" و"القيادة الآمنة".

9- الإيموجي: الصور المتحركة أو المعبرة في أبل باتت تضم صورا جديدة، مثل الشبح والكوالا والنمر.. فيما بات يتيح "Memoji" إمكانية إنشاء "Animoji" الخاص بك والذي يشبهك إلى حد ما.

10- فايس تايم: شهد تطبيق "فايس تايم" هو الآخر تحديثات، حيث صار بإمكان 32 متحدثا المشاركة في محادثة مباشرة جماعية في وقت واحد.