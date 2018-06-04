ونشر مركز "بيو" الأميركي لدراسات السوق، نتائج دراسة شملت مراهقين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وسبعة عشر عاما.

وأوضحت الدراسة أن 51 في المئة فقط من المراهقين في الولايات المتحدة يستخدمون فيسبوك، مما يشكل تراجعا نسبته 20 في المائة عن سنة 2015.

في المقابل، بدا واضحاً أن منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في الصور والفيديوهات هي الأكثر جذباً للمراهقين.

وتتفوق شعبية "يوتيوب" بنسبة 85 في المائة، يليه تطبيق "إنستغرام" المملوك لفيسبوك، ثم "سناب شات" الذي يتصاعد انتشاره لينجح في استقطاب أعداد متزايدة من الشبان والمراهقين.

وكشف الاستطلاع أن نحو 45 في المائة من المراهقين الأميركيين يتصلون بالإنترنت دائما، أو بشكل شبه دائم.

وأشارت الأرقام الجديدة إلى الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية في صفوف المراهقين، إذ أن نحو 95 في المئة قالوا إنهم يمتلكون هواتف ذكية أو يستطيعون الوصول إليها.