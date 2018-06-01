وأُجري هذا العمل الميداني على مدار عامي 2015 و2016 وتم خلالها العثور على مسارات ومواقع سكن في متنزه فيرونغا فولكينوز الوطني على الحدود بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الجمعة.

وأجريت تحليلات جينية أيضًا على 1100 عينة من البراز لتحديد الأفراد.

وفي منتصف الثمانينات، كانت منطقة فيرونغا فولكينوز تحتوي على ما يقرب من 250 غوريلا، وفي عام 2010 تم إحصاء 480 غوريلا.

وأحصى المسح الأخير ما لا يقل عن 604، وعندما يتم جمع هذا العدد مع حوالي 400 غوريلا في متنزه "بويندي إمبينيترابل" الوطني في أوغندا يصبح العدد الإجمالي 1004 غوريلا جبلية، طبقا للدراسة.