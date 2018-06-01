وكشفت سفينة الفضاء التابعة لناسا "نيو هورايزونز" الكثبان الرمادية البيضاء الشاحبة أثناء رحلة لها في 2015. وأعلن فريق بقيادة بريطانية عن الكشف الخميس في دورية العلوم.

ويقول باحثون إن الكثبان يبدو أنها مكونة بالأساس من ميثان متجمد بحجم ذرات الرمال. ويعتقد أنها نسبيا حديثة، وتقع في منطقة على شكل القلب في بلوتو عند قاعدة جبال المغطاة بالميثان المتجمد.

تفاجأ العلماء بالعثور على الكثبان بالنظر للغلاف الجوي الرفيع الخفيف لبلوتو. واقترحوا أن جليد النيتروجين على سطح الكوكب تحول إلى غاز ما أدى إلى رفع حبيبات الميثان. ثم حملت الرياح الخفيفة لبلوتو الحبيبات وكونت الحبات التي تشبه الرمال.

وعثر بالفعل على كثبان فوق المريخ والزهرة وقمر زحل والقمر تيتان وحتى على مذنب.