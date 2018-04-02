وأطلقت غوغل، مع حلول الأول من أبريل، لعبة جديدة تسمى Where's Waldo أو "أين والدو"، يمكن لمستخدمي غوغل خرائط الاستمتاع بها إذ أنها مدمجة مع التطبيق، بحسب موقع TNW، المعني بأخبار التكنولوجيا.



الفكرة الأساسية للعبة هي البحث عن أصدقاء شخصية الرحالة "والدو" وذلك بمساعدة صور تُظهر العديد من الشخصيات من بينهم أصدقاء "والدو"، وتستهدف اللعبة البحث عن "والدو" من بين أصدقائهه وهم ذو اللحية البيضاء والساحر، ووف الكلب.



وبحسب وكالة "سبونتيك" ينبغي لتجربة اللعبة تحديث تطبيق غوغل خرائط على هاتفك سواء نظام iOS أو نظام أندرويد، وتجربة اللعبة من خلال صفحة الويب الخاصة بالتطبيق.



وأشار موقع TNW إلى أن اللعبة تم إطلاقها بمناسبة كذبة أبريل، إلا أنها في الوقت ذاته لعبة واقعية للغاية وممتعة جدا.