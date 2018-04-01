وقالت وكالة الفضاء الصينية، في بيان، إن المختبر الفضائي الصيني سيعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في مرحلة ما يوم الاثنين. ويعتقد خبراء كثيرون أنه من المتوقع احتراق جزء كبير من المختبر خلال دخوله الغلاف الجوي.

ولا يعرف أحد على وجه اليقين المكان الذي سيسقط فيه المختبر، إلا أن صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلت عن خبراء ترجيحهم "بنسبة كبيرة" أن تسقط أجزاء متفرقة منه في كل من نيوزيلندا وجزيرة تسمانيا والعديد من الولايات الأميركية أو الشرق الأوسط. كما يتوقع بعض الخبراء سقوطه في المحيط الهادي.

هذا ونفت الصحيفة التقارير التي تقول إن الحطام سيسقط في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال واليونان، وقالت "هذا الأمر لن يحدث".

من جهتها، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة العلوم الكورية الجنوبية قولها الأحد إنها تتوقع دخول تيانجونغ-1 الغلاف الجوي للأرض فيما بين الساعة 7.26 صباحا و3.26 مساء يوم الاثنين (ما بين 22:26 و06:26 بتوقيت غرينتش) .

وأُطلق هذه المختبر الذي يبلغ طوله 10.4 متر في 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول 2023.

وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المختبر الفضائي في 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة.