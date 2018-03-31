البحث وجد أن الأكل في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يزيد خطر التعرض لمواد كيميائية ضارة تعطل عمل الهرمونات.

وكشفت الدراسة أيضا أن وجبات المطاعم تضم مستويات عالية مما يصطلح عليه "الفثالات"، وهي مركبات كيميائية ضارة تسبب مشكلات مرتبطة بالخصوبة والربو فضلا عن سرطان الثدي.

العلماء أكدوا كذلك ارتفاع مستوى الفثالات في أطعمة معينة مثل البرغر والسندويشات، ولكن فقط في حال شرائها من محل للوجبات السريعة أو مطعم أو مقهى، مما يعني أن الأطعمة التي تُحضَّر في البيت لا تحتوي على مستويات عالية من الفثالات.

فريق الباحثين البريطانيين كشف أن الحوامل والأطفال والمراهقين هم الأشد عرضة لآثار هذه المركبات الكيميائية السامة التي تعطل عمل الهرمونات.