ويأتي الاجتماع ضمن جهود دولة الإمارات لدعم الأعمال الإنسانية وتعزيز الصحة العالمية وفي إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم وضمن التزام الدولة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية والاهتمام بسلامة صحة الإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم.

ويشارك في الاجتماع أكثر من 63 شخصا يمثلون المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في جمهورية باكستان وجمهورية أفغانستان.

ويبحث الاجتماع على مدى يومين مجالات التعاون والتنسيق لتخطيط وتنظيم وإدارة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان.

يذكر أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان تمكنت منذ عام 2014 ولغاية عام 2017 من إعطاء 254 مليونا و415 ألفا و400 جرعة تطعيم لأكثر من 43 مليون طفل من الأطفال الباكستانيين ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال لتساهم بخفض نسبة وأعداد المصابين بفيروس شلل الأطفال في باكستان من 306 حالة تم تسجيلها خلال عام 2014 إلى 54 حالة في 2015 و20 حالة في عام 2016 .. فيما تراجعت عدد حالات الإصابة في العام 2017 إلى 8 حالات فقط وبنسبة انخفاض 97 في المئة بعدد حالات الإصابة المسجلة في باكستان.

وتمثل هذه النتيجة الايجابية مؤشرا ايجابيا هاما في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة ودول العالم بالقضاء نهائيا على وباء شلل الأطفال في المستقبل القريب.