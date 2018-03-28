وقال موقع "سي نت" إن فيسبوك مثله مثل مواقع أخرى مثل غوغل، يتعقب كل خطواتك ويعرف كل ما تقوم به على الإنترنت، وذلك حتى يتعرف أكثر على بياناتك الشخصية ويعرف طريقة استغلالها في الإعلانات.

وقالت "موزيلا فايرفوكس" إن الأداة الجديدة هي امتداد لبرنامج "متصفح فايرفوكس الخاص"، الذي يمنع المواقع من تعقب خطواتك على الإنترنت.

وأضافت: "بهذه الأداة، ستواصل نشاطك على فيسبوك كما ستواصل أنشطتك في المواقع الأخرى بشكل طبيعي، دون أن يتعقبك أي موقع آخر".

ولا تتوفر هذه الأداة إلا في "فايرفوكس"، فيما لم تعلن بعد منافستها "كروم"، التابعة لشركة غوغل، أي خطوة لحماية بيانات مستخدميها.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الموقع الاجتماعي العملاق فضيحة كبيرة، بعدما تم الكشف أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية استخدمت بيانات مستخدمي فيسبوك للمساعدة في تحقيق فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الانتخابات.

وقدم فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، اعتذارا في إطار محاولته تحسين سمعته بين المستخدمين والمعلنين والمشرعين والمستثمرين، بعد أخطاء أدت إلى وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى شركة كمبردج اناليتيك.