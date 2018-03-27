وأوضحت التقارير أن الاستهلاك العالمي من المضادات الحيوية ارتفع بنسبة 63 في المائة، ليصل إلى 34.8 مليار جرعة يوميا بين عامي 2000 و2015.

ووجد التحليل الذي قام به مركز "ديناميات الأمراض واقتصاداتها وسياساتها"، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن الدافع الأساسي للقفزة الهائلة في استهلاك المضادات الحيوية جاء في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط، مثل الهند والصين وتركيا، حيث ارتفع في هذه الدول بنسبة 114 في المائة.

يشار إلى أن الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية تتسبب بوفاة ما يصل إلى 5 آلاف شخص سنويا في بريطانيا وحدها، بينما يتوقع أن يصل عدد الوفيات عالميا إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا بحلول عام 2030.

وبلغة الأرقام، فقد وقعت 193 دولة على إعلان الأمم المتحدة لمعالجة التهديد الذي يشكله المستوى المرتفع للمضادات الحيوية.

أما عدد الوفيات سنويا جراء مقاومة أمراض السل والإيدز والملاريا للأدوية فقد بلغت حوالي 700 ألف حالة وفاة سنويا، في حين قدر عدد الوفيات في بريطانيا وحدها بسبب مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية بحوالي 5 آلاف حالة وفاة.

وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع وفاة 10 ملايين شخص في بريطانيا بحلول عام 2050 نتيجة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء.