وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ في يناير عن إدخال هذه التغييرات التي طبقت أولا في الولايات المتحدة، وستتسع لتشمل مستخدمين على مستوى العالم.

تأتي التغييرات وسط فضيحة تهز فيسبوك بعد حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات على معلومات تخص الملايين من مستخدمي فيسبوك لتجميع بيانات عن الناخبين الأميركيين استخدمت فيما بعد لدعم فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وقد اعترفت الشركة بالاختراق وقدم رئيسها مارك زوكربيرغ اعتذاره للمشتركين.

ويواجه فيسبوك أيضا انتقادات بأن خوارزميات الموقع ربما أعطت أولوية لظهور أخبار مضللة للمستخدمين.



