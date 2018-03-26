وانتشر هواة رياضات الجليد فوق الجبال في أوكرانيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا، للاستمتاع بظاهرة "الجليد البرتقالي" غير المعتادة.

ويعتقد أن سبب الظاهرة قدوم خليط من الرمال والرماد وحبوب اللقاح، مع عواصف آتية من الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، والتصاقها بطبقات الجليد فوق الجبال في أوروبا.

وطبقا لخبراء الطقس، فإن الظاهرة يمكن أن تحدث كل عدة سنوات، وشهدتها أوروبا آخر مرة عام 2007.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيفن كيتس لصحيفة "إندبندنت" إن الجسيمات التي تسبب الظاهرة تحمل على طبقات الجو العليا، لذلك تنتشر في كل مكان تقريبا.

وتابع: "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية التي تبثها وكالة ناسا، يظهر الكثير من الرمال والرماد في الجو أثناء عبور العواصف للبحر المتوسط".