وأصدرت الإدارة، الثلاثاء الماضي، تعميماً بشأن اعتماد مجموعة من القوانين المتصلة، الرامية إلى إعادة النظر في القواعد التنظيمية المتبعة بإضافة المنكهات للسجائر العادية والإلكترونية والسيجار.

وبحسب وكالة UPI للأنباء، فإن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تدرس أيضاً مسألة تخفيض نسبة النيكوتين في السجائر.

ونقلت UPI عن الدكتور سكوت غوتليب، مفوض الإدارة قوله: "لقد اكتشفنا أن منتجات التبغ ذات النكهات تجذب الشباب، وتشجعهم على التدخين، ففي الولايات المتحدة الأميريكية لوحدها، يدخن يومياً 2300 شخص، ممن تقل أعمارهم عن 18 عام، أول سيجارة في حياتهم".

وأضاف الدكتور سكوت: "لدينا مؤشرات بأن غالبية المدخنين الشباب استخدموا سيجارة ذات نكهة عندما دخنوا لأول مرة. كذلك فإن أكثر من 65 في المئة أشاروا إلى أن أول سيجار دخنوه كان بنكهة".