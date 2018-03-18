وأوضح المصدر أنه تم العثور على عقول وأنسجة عصبية لحيوانات بحرية مفترسة، وذلك في جزيرة غرينلاند. وتعرف هذه الحيوانات باسم Kerygmachela kierkegaardi، وكانت موجودة قبل أكثر من 520 مليون سنة.

وقالت الصحيفة إن هذه الوحوش البحرية شكلها غريب، حيث تتميز بتوفرها على 11 فص جانبي وذيل نحيف تساعدها على اصطياد فرائسها.

وعلى عكس الدماغ البشري، الذي يحتوي على ثلاثة أجزاء هي المخ والمخيخ وجذع الدماغ، فإن عقول هذه الحيوانات المفترسة لا تتوفر إلا على جزء واحد.

وجرى اكتشاف هذه العقول من طرف فريق من جامعة بريستول البريطانية، يقوده الدكتور جاكوب فينثر، وهو خبير في علم الحفريات.

ويأمل الباحثون في أن تساعد هذه العقول التي تم العثور عليها في معرفة كيف تطورت العقول القديمة. وقال فينثير"ما اكتشفناه مهم جدا سيجعلنا نعرف مسار تطور العقول خلال القرون الماضية".

وغرينلاد "الأرض الخضراء" هي أكبر جزيرة في العالم، وتعتبر أراضيها مستقلة عن مملكة الدنمارك، وتقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي.