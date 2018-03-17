وتأمل الصين أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى فتح ممرات بحرية تصل بمبادرة الرئيس شي جين بينغ (الحزام والطريق) إلى القطب الشمالي.

وبحسب "شينخوا"، يتوقع أن يستكمل بناء السفينة، التي يبلغ طولها 104.4 أمتار، في أغسطس آب 2019. وستكون السفينة مزودة بنظام تحكم ودفع كهربائي متقدم قادر على الإبحار في المياه المتجمدة.

وأعلنت الصين أول وثيقة رسمية بشأن سياسة القطب الشمالي فيي يناير الماضي، وكشفت الوثيقة خططا لتشجيع الشركات على تأسيس بنية تحتية والقيام برحلات تجارية تجريبية بهدف بناء "طريق الحرير القطبي".

وتسعى مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز دور الصين العالمي، من خلال ربط الصين بدول في أوروبا والشرق والأوسط ومناطق أخرى من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.