ففي كل مرة يحصل فيها القط على صيد، يهرول إلى صاحبه ويريه إياه، في تصرف عادة ما يبدو مزعجا بالنسبة لأصحاب القطط.

ولاحظ باحثون أن هذا التصرف أكثر ارتباطا بإناث القطط عن ذكورها، في حين توصلت دراسة إلى عادة مغرقة في القدم يعتقد أنها أساس ما تفعله القطط عند الحصول على صيد.

فقبل مئات الآلاف من السنين، عندما كانت القطط حيوانات غير مستأنسة تعيش في الغابات، كانت تحصل على طعامها عن طريق صيد الفرائس الصغيرة.

في ذلك الوقت، حسب الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "مترو" البريطانية، كانت الأمهات تحضر الصيد للصغار ميتا حتى يتعلموا كيف يأكلونه، ومع كبرهم في العمر قليلا كانت الإناث تجلبه قبل موته وتقتله أمام الصغار ليكتسبوا هذه الخبرة.

وفي المرحلة الأخيرة من الدرس، كانت الأمهات تحضر الصيد حيا حتى يتعلم الصغار الصيد ثم القتل ثم الأكل.

ويعتقد أن القطط مارست الصيد وتعليمه للصغار لوقت طويل جدا، حتى تأصلت بها هذه العادة وأصبحت ملازمة لها حتى الآن.

فحينما تحصل القطط على صيد وتهرول نحو صاحبها، فهي في الواقع تحاول تعليمه كيف يصطاد.