وعلى ما يبدو، يتميز ذكر الغوريلا لويس البالغ من العمر 18 عاما بالهوس بالنظافة، فعندما يكون في يدي لويس طماطم أو غيرها من الوجبات الخفيفة، يمشي مستقيما مثل الإنسان للحفاظ على نظافة الطعام واليدين، وذلك بدلا من الوضع الطبيعي الذي يتخذه الحيوان في مثل هذا الموقف، إذ يميل إلى الأمام ويجثو على مفصليه.



وفي السياق، قال مايكل ستيرن، القيم على الرئيسيات والثدييات الصغيرة، إن العمال اضطروا إلى تركيب خرطوم إطفاء على بركة طينية في الفناء.



ويعبر ذكر الغوريلا الذي يبلغ وزنه حوالي 500 رطل وطوله 6 أقدام، البركة مثل حبل مشدود لتجنب الاتساخ.



وذكر ستيرن أنه من غير المعتاد أن يسير حيوان الغوريلا في وضع مستقيم.



وفي البرية، يمكن لغوريلا المنخفضات الغربية مثل لويس القيام بذلك لبضع ثوان للوصول إلى الغذاء أو للخوض في المستنقعات.