وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في حوار مع إذاعة "آر تي إل" إنه يؤمن بأن اقتصاد بلد ما قائم على العدالة.

وتابع "لذلك، سأحيل غوغل وأبل على محكمة باريس التجارية بسبب ممارستهما أعمالا مسيئة ضد الشركات الفرنسية الناشئة".

وأضاف "العملاقان الأميركيان يفرضان شروطا مالية على الشركات الفرنسية الراغبة في شراء تطبيقاتها.. كما أنهما يجمعان بيانات المستخدمين الفرنسيين.. هذا أمر غير عادل".

كما أكد لومير أن غوغل وأبل شركتان قويتان "لكن لا ينبغي عليهما التعامل بهذه الطريقة مع شركاتنا الناشئة"، مضيفا "هذا الوضع غير مقبول".

وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفاضي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاد الفولاذ والألمنيوم.

وكانت أميركا أعلنت الأسبوع الماضي فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألمنيوم.