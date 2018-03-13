تبدو Cora، كطائرة صغيرة بمقدورها الإقلاع والهبوط بشكل عامودي، وتأتي بتصميم يجمع بين شكل "الهليكوبتر" والطائرة الشراعية.



ويتوقع أن تحلق Cora في الأجواء مع حلول العام 2021، علماً أنها صممت لتعتمد على برنامج للطيران الآلي بدون سائق، وقد اختبرت في نيوزلندا.



وتبلغ سرعة السيارة الطائرة التي بمقدورها استيعاب راكبين، 180 كيلومتر في الساعة، وبمقدورها التحليق لارتفاع يتراوح بين 150 و910 أمتار.



هذا وتدمج Cora ثلاث كمبيوترات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، الأمر الذي يضمن استمرار تحليقها في حال حدوث خلل في أحدها، كما أنها توفر مظلة للقفز في حالات الطوارئ.