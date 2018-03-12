فقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "لافبورو" البريطانية، أن الاستلقاء في حوض مليء بالماء الساخن يؤدي إلى حرق سعرات حرارية (كالوريز)، بما يعادل المشي لمدة 30 دقيقة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 14 رجل، طلب منهم قيادة دراجة هوائية لمدة ساعة ثم الاسترخاء لساعة أخرى في حوض استحمام به ماء درجة حرارته 40 مئوية.

ولاحظ القائمون على الدراسة، أن الاسترخاء في حوض الاستحمام يؤدي إلى حرق 130 سعرة حرارية، مثلما يفعل المشي لنصف ساعة، وذلك بسبب ارتفاع حرارة الجسد نتيجة سخونة المياه.

وراقب العلماء مستوى السكر في الدم للمبحوثين لمدة 24 ساعة، فوجدوا أن نسبته بعد الاسترخاء في الماء الساخن أقل 10 بالمئة من نسبته بعد ساعة من قيادة الدراجة الهوائية.