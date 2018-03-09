وجاء إعلان دورسي خلال بث حي عبر تطبيق "بريسكوب" لم يتم الإعلان عنه مسبقا، في إطار فتح نقاش عام حول حالة الموقع وكيفية تعامله مع أهم القضايا والمشاكل الحالية، على غرار نشر الأخبار الكاذبة، ومكافحة المحتوى المسيء وغير القانوني.

وبخصوص توثيق الحسابات قال دورسي "تتجه النية إلى فتح باب توثيق الحسابات أمام الجميع".

ولم يفصح دورسي عن معلومات تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ عملية التوثيق، ولكن من المتوقع أن تتضمن كشف المستخدم عن حساب آخر له على شبكة اجتماعية كبرى مثل فيسبوك أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو صورة من مستند حكومي كبطاقة شخصية أو جواز سفر.