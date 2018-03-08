وصممت تلفزيونات "سامسونغ" الحديثة بحيث تتطابق مع الديكور الداخلي للغرفة والجدران المعلقة عليها عندما لا تكون تعمل.

وبحسب CNN، فإنه يتوجب على المستخدم لتفعيل هذه الخاصية، أن يلتقط صورةً للتلفزيون المعلّق على الجدار، وذلك باستعمال تطبيق سامسونغ "SmartThings".



ويقوم التطبيق بعمل مطابقة للألوان والإضاءة، وذلك لعرض ذات اللون أو الشكل الخاص بالبيئة المحيطة بالتلفزيون، كما يستطيع المستخدمون إضافة الصور التي يريدونها أيضاً.

ويتضمن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بوجود زر لتفعيل هذه الخاصية.



وطبقاً لـCNN، فإن سامسونغ لم تكشف بعد عن سعر هذا التلفزيون، الذي سيتوفر في الأسواق هذا الشهر.