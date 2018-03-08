ونقلت "فورتشن" عن أندي بالمر، رئيس "أستون مارتن" ومديرها التنفيذي قوله: "تمثل لاغوندا فيجن فئة جديدة من السيارات الكهربائية الفاخرة والتي تعمل بالكامل بالبطارية".



ولم يقدم بالمر الكثير من التفاصيل بشأن نموذج السيارة المستقبلية، ولكنه ذكر بحسب "فورتشن" أنها ستكون قادرة على قطع مسافة تصل إلى 400 ميل في الشحنة الواحدة، كما أنها ستدعم ميزة القيادة الذاتية، وستكون عديمة الانبعاثات الكربونية.

وزودت السيارة التي تم الكشف عنها أمام وسائل الإعلام في المعرض، بـ4 مقاعد متحركة للأمام والخلف، ومقود يمكن إخفاؤه، بينما طرزت المقاعد الداخلية بالصوف البريطاني والحرير والكشمير.



هذا ومن المقرر أن يبدأ العمل على إنتاج "لاغوندا فيجن"، بحسب بالمر في عام 2021.