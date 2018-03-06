وقالت الشركة الشاكية إن "فيسبوك" طور تطبيقات منافسة اعتمدت الحقوق الفكرية لبعث الرسائل في هاتف "بلاكبيري"، وفقما نقلت "رويترز".

وأضافت المتحدثة باسم "بلاكبيري" سارة ماكيني، أن اللجوء إلى القضاء ضد موقع "فيسبوك" جاء بعد عدة سنوات من الحوار، مشيرة إلى أن لـ"بلاكبيري" واجبا تجاه مالكي الأسهم.

ومن جهة أخرى، لم تدل شركة "فيسبوك" بأي تعليق على الدعوى القضائية، كما لم تشر إلى التعويض الذي تطالب به "بلاكبيري".