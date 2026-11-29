وتقدم مانشستر سيتي عن طريق مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 34، قبل أن يدرك الألماني كاي هافيرتز التعادل لأرسنال في الدقيقة 40.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز التقدم لمانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 48، لكن يوريان تيمبر أنقذ أرسنال من الخسارة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 83، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، واصل أرسنال، حامل اللقب، تصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، رغم تعادله للمباراة الثانية تواليا، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

وعجز مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.